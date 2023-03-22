هل يعود تريزيغيه للنادي الأهلي المصري؟

أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، رغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع محمود حسن "تريزيغيه" لاعب فريق طرابزون سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "sporx" التركية، كشفت أن النادي الأهلي يريد إعادة "تريزيغيه" إلى صفوفه في صيف 2023 في ظل عدم استقرار اللاعب رفقة الفريق التركي رغم الأرقام التي حققها منذ التعاقد معه في الصيف الماضي قادمًا من فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ28 عامًا لم يحدد موقفه حتى الآن سواء بالعودة إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي أو بالاستمرار مع طرابزون؛ خاصة أنه مرتبط معه بعقد حتى صيف 2026.

انتقل "تريزيغيه" إلى صفوف فريق طرابزون سبور في صيف 2022 قادمًا من نادي أستون فيلا في صفقة قدرت بأربعة ملايين يورو تقريبًا، ليشارك الدولي المصري في 35 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي 2022 - 2023، ليسجل تسعة أهداف ويصنع ستة أهداف حاسمة.

وقبل محطة طرابزون، بدأ لاعب الأهلي الأسبق مشواره الاحترافي مع فريق أندرلخت البلجيكي في صيف 2015، ثم رحل على سبيل الإعارة لصفوف موسكرون البلجيكي وبعده قاسم باشا التركي قبل أن يقرر الأخير شراء اللاعب بصورة نهائية عام 2018.

لفت "تريزيغيه" انتباه نادي أستون فيلا في صيف 2019 لينتقل إلى النادي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 10 ملايين يورو، إلا أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي قبل أن يرحل عنه وينضم لصفوف باشاك شهير التركي في يناير/ كانون الثاني 2022، قبل الرحيل عنه نهائيًا لطرابزون.

وكانت أفضل تجربة لـ"تريزيغيه" مع قاسم باشا الذي شارك معه في 71 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، ويأتي بعد ذلك تجربته مع طرابزون ثم مع أستون فيلا الذي سجل له 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 64 مباراة، وتبقى أرقام النجم المصري مع ناديه الحالي طرابزون مرشحة للازدياد.

وسبق أن دخل "تريزيغيه" دائرة اهتمامات الأهلي سواء عندما كان مع أستون فيلا أو خلال تجربته الحالية مع طرابزون، إلا أن اللاعب عبّر عن رغبته بالاستمرار في تجربته الأوروبية، كما نفت إدارة الأهلي في أكثر من مناسبة وجود مفاوضات رسمية مع اللاعب الذي ارتدى قميص الفريق الأحمر لثلاث سنوات.

المصدر / وكالات