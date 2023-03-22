لاعب منتخب البرازيل يلمح لتعيين أنشيلوتي

رحب البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي، بفكرة تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم، معترفًا بوجود "احتمال كبير" لتولي المدرب الحالي للميرنغي المهمة.

وقال مورايس في مؤتمر صحفي بمدينة طنجة في المغرب، حيث يستعد منتخب البرازيل لمواجهة أسود الأطلس في مباراة ودية يوم السبت: "هناك فرصة كبيرة لقدومه؛ لذلك سنحاول في مانشستر سيتي الفوز باللقب الأوروبي (دوري أبطال أوروبا)، (في إشارة لمنع ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي من الفوز باللقب) حتى يأتي بأسرع وقت ممكن".

وأقر الحارس أنه ناقش هذا الاحتمال مع لاعبي ريال مدريد، موضحًا: "ما قالوه لي عنه على الأقل هو أنه مدرب استثنائي وأن كل من في المجموعة يحبونه. إنه شخص لديه مسيرة مدججة بالانتصارات ويكفي النظر إلى سيرته الذاتية.. سنرى في المستقبل ما إذا كان سيأتي هنا أم لا".

وأجاب حارس السيتي عن سؤال بشأن إمكانية أن يتولى الإسباني بيب غوارديولا، مدربه في النادي الإنجليزي، منصب المدير الفني لمنتخب "الكناري"، باعتباره من بين الأسماء الأخرى التي طالتها التكهنات، لكن اللاعب نفى ذلك بشكل قاطع، من خلال القول: "تحدثت معه عن هذا الأمر وأخبرني أنه ليس لديه أي فرصة لذلك لكونه مرتبط بعقد جدده مؤخرًا لموسمين آخرين".

وأكد الحارس الدولي أن كل اللاعبين في المنتخب في انتظار أن يعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن اسم المدرب الجديد في أقرب وقت ممكن، لأنهم متحمسون لمعرفة من سيكون وسط كل هذه التكهنات.

المصدر / وكالات