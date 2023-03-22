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الاحتلال يخطر بوقف بناء 15 مسكنًا في أريحا ومستوطنون يقتحمون سبسطية

22 مارس 2023 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في عدد من مساكن المواطنين في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجفتلك، وأخطرت بوقف بناء 15 مسكنا مسقوفة بـ"الزينكو"، وبعضها مقام منذ عشرات السنوات.

وتعود المساكن المخطرة بوقف البناء فيها في الجفتلك لعائلات جهالين، ونجاجرة، وطمامرة.

والجفتلك تقع إلى الشمال من أريحا، وتبعد عنها حوالي 30 كم، وتبلغ مساحة أراضيها 1242 دونماً، وتعتبر من القرى والمناطق المهددة بالضم والاستيطان في الأغوار، حيث يسعى الاحتلال لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.

كما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #أريحا #سبسطية #الجفتلك

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