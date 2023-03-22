4 لاعبين سيرحلون عن ليفربول نهاية الموسم الحالي

قالت شبكة "ليفربول إيكو" إن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بدأ التحضير لسوق الانتقالات الصيفية المقبل، حيث يستعد "الريدز" للتخلص من 4 لاعبين، إضافة إلى إبرام 5 صفقات جديدة، استعدادًا للموسم القادم.

وأكدت الشبكة أن المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يستعد لإحداث العديد من التغييرات في فريقه بعد موسم مخيب للآمال؛ حيث يحتل في الوقت الحالي المركز السادس برصيد 42 نقطة، بينما خرج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بعد الخسارة 6-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكدت الصحيفة أن اللاعبين الأربعة الذين سيرحلون عن الفريق هم: البرازيلي روبرتو فيرمينو، والغيني نابي كيتا، إلى جانب الإنجليزيين جيمس ميلنر وأليكس تشامبرلين.

وأضافت الشبكة أن اللاعبين الأربعة تنتهي عقودهم في 30 يونيو/ حزيران المقبل، موضحة أن ليفربول لم يفتح باب التفاوض معهم حتى الآن، وبالتالي فإن استمرارهم في قلعة "أنفيلد" يعتبر أمرًا شبه مستحيل.

5 صفقات جديدة يأمل ليفربول في حسمها

وعن الميركاتو القادم، قالت الشبكة إن الإنجليزي جود بيلينغهام أول اللاعبين الذين يعقد النادي الآمال للتعاقد معهم، لكن النادي سيصطدم برغبة العديد من الأندية الأوروبية في ضمه مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي، إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد الإنجليزي ماسون ماونت جناح فريق تشيلسي هدفًا رئيسيًا لكلوب، خاصة أن عقده مع البلوز ينتهي بحلول صيف 2024، وتبقى رغبة اللاعب هي التي تحدد مصيره.

وبالنسبة للاعب الثالث فإن النادي الإنجليزي يفكر بنجم برشلونة الشاب غافي، بعدما ألغت المحكمة عقده الجديد مع الفريق الكتالوني وأصبح يلعب كلاعب شاب حتى نهاية الموسم.

وختمت الشبكة حديثها بالإشارة إلى أن النادي يفكر بشدة في التوقيع مع الكرواتي جوسكو جفارديول الذي لفت الأنظار في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يتألق في صفوف نابولي متصدر الدوري الإيطالي.

المصدر / وكالات