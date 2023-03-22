مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن النجم الألماني السابق مسعود أوزيل، اعتزاله كرة القدم بعد 17 عامًا من احترافه ممارسة اللعبة، ليكون نادي باشاك شهير التركي آخر نادٍ لعب له النجم، وسبق له اللعب أيضًا لناديي أرسنال وريال مدريد.

وتفاجأ متابعون من قرار أوزيل الذي جاء في منتصف موسم 2022-23، خاصة أنه مقيد مع فريق باشاك شهير، علمًا أنه لم يُشارك معه مُنذ فبراير/ شباط الماضي، بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة قيصري سبور.

وكتب النجم الألماني عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مرحبًا بالجميع، بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي كرة القدم الاحترافية، لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترفًا منذ ما يقرب من 17 عامًا وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة".

وأضاف النجم البالغ من العمر 34 عامًا: "لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بعد تعرضي لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك مرحلة كرة القدم الكبيرة، لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى".

وتابع: "أود أن أشكر أنديتي، شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني، بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء".

وأردف: "يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، لقد كانوا جزءًا من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم، خلال الأوقات الجيدة والسيئة، شكرًا لجميع المعجبين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وبغض النظر عن النادي الذي كنت أمثله".

وختم الفائز بكأس العالم في مونديال البرازيل 2014: "الآن أنا أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة، وابنتي الجميلتين، يمكنكم أن تكونوا على يقين أنكم سوف تسمعون عني من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ب، والقنوات الإعلامية، أراكم قريبًا".

وخلال مسيرته الاحترافية خاض أوزيل 645 مباراة رسمية مع مختلف الأندية التي لعب لها، وأحرز 144 هدفًا وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفاز بالعديد من الألقاب ومن بينها كأس العالم 2014 رفقة ألمانيا، وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات مع أرسنال، وكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني مع ريال مدريد، بجانب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن.

المصدر / وكالات