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مدرب أجنبي يشهر إسلامه وينطق بالشهادتين وسط فريقه السعودي

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بالفيديو والصور مدرب أجنبي يشهر إسلامه وينطق بالشهادتين وسط فريقه السعودي

22 مارس 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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أعلن نادي أُحُد السعودي، أول أمس الاثنين، إشهار الروماني بورقا دانيلو -المدير الفني لفئة براعم 15 عامًا- إسلامه، بعدما نطق الشهادتين داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.

وأضاف البيان الرسمي للنادي "من جانبه، وجّه دانيلو شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديًا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية"، متابعًا "أبعث كل الحب لجميع من هنأني".

وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.

وعمّت فرحة كبيرة صفوف مشجعي نادي أحد، بعدما أعلن مدرب فريق الأشبال به اعتناق الإسلام قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك.

وبينما لم يُعلَن الاسم الجديد للمدرب الروماني، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الحدث السعيد التي تزامن مع دخول شهر الصوم.

يُذكر أن عددًا ليس بالقليل ممن جاءوا للعمل في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، قد أشهروا إسلامهم بالفعل من مدربين ولاعبين ومعدين بدنيين وغيرهم.

ويحتل نادي أُحُد مع دانيلو حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عامًا برصيد 41 نقطة.

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المصدر / وكالات
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#السعودية #نادي أحد #مدرب أجنبي يشهر إسلامه

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