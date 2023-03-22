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وظيفة شاغرة في قسم شئون الموظفين بالجامعة الإسلامية بغزة

22 مارس 2023 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الموظفين بالجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة خدمات الكترونية بالمكتبة المركزية بالمكافأة المالية المقطوعة

شروط التسجيل

- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في تخصصات الحوسبة (تكنولوجيا المعلومات- هندسة حاسوب أو أي تخصص ذي علاقة).

- خبرة في برمجة الويب (يفضل خبرة في إطار عمل Angular).

- يفضل أن يجيد اللغة الإنجليزية.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )

- علماً أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق28/3/2023

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