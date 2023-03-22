وظيفة شاغرة في قسم شئون الموظفين بالجامعة الإسلامية بغزة

إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الموظفين بالجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة خدمات الكترونية بالمكتبة المركزية بالمكافأة المالية المقطوعة
شروط التسجيل
- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد في تخصصات الحوسبة (تكنولوجيا المعلومات- هندسة حاسوب أو أي تخصص ذي علاقة).
- خبرة في برمجة الويب (يفضل خبرة في إطار عمل Angular).
- يفضل أن يجيد اللغة الإنجليزية.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الضغط ( هنا )
- علماً أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق28/3/2023