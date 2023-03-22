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ردّاً على التصريحات العنصرية لوزير المالية سموتريتش

حماس ترحّب بتصويت مجلس النواب الأردني على طرد سفير الاحتلال

22 مارس 2023 . الساعة 14:43 بتوقيت القدس
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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بتصويت مجلس النواب الأردني على طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة تضامن الحركة بشكل كامل مع الأردن في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية الاستعمارية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الأربعاء: "نرحّب في حركة حماس  بتصويت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على طرد السفير الصهيوني من عمّان، ردّاً على التصريحات العنصرية لوزير المالية الصهيوني الإرهابي سموتريتش، وظهوره بجانب خريطة مزعومة لما تُسمى "إسرائيل الكبرى" التي تضم كل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى أجزاء من سوريا، ولبنان والمملكة العربية السعودية".

وأضافت الحركة: "نُعرب عن تضامننا الكامل ووقوفنا بجانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة هذا التحريض والموقف الصهيوني الاستعماري، وندعوها والدول العربية الشقيقة التي لها علاقات مع هذا الكيان الغاصب، إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له بما يشكّله من تهديدٍ مباشر لأمن المنطقة ومصالح أمّتنا العربية والإسلامية".

 

المصدر / فلسطين أون لاين:
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#حماس #الأردن

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