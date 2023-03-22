الميزان يستنكر اعتقال الاحتلال لمريض أثناء عودته إلى غزة

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمريض أثناء عودته إلى مدينة غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأوضح المركز في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الثلاثاء، المريض بسرطان العظام، أحمد محمود ياسين أبو عواد (55 عاماً)، سكان حي تل الهوا غرب مدينة غزة، أثناء عودته من المستشفى في مدينة القدس إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" الكائن شمال محافظة شمال غزة.

وبحسب زوجته التي كان ترافقه، فإن أبو عواد كان عائداً بواسطة سيارة إسعاف من رحلة علاج في مستشفى المطلع في القدس، وعند وصوله للحاجز، أمرت قوات الاحتلال سائق الإسعاف بنقله إلى صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين، وهناك قامت قوات الاحتلال بنقله إلى جهة غير معلومة.

هذا وكان أبو عواد قد توجه من خلال الحاجز نفسه بتاريخ 15/03/2023، إلى المطلع لتلقي العلاج.

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وجدد مركز الميزان استنكاره الشديد للاعتقالات التعسفية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما المرضى ومرافقيهم، ممن يسعون للمرور من خلال حاجز بيت حانون للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس أو إلى مستشفيات الداخل، أو العودة، وما تنطوي عليه هذه الاعتقالات من انتهاكات فاضحة للقوانين والمعاهدات الدولية، وأن استمرار هذه الممارسات تشكل تهديداً جدياً لحياة المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

وطالب بالإفراج الفوري عن المريض أبو عواد، وإعادته على وجه السرعة إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة.

تجدر الإشارة إلى أن وضع أبو عواد الصحي خطير جداً، فبالإضافة إلى مرضه العضال، يعاني من الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

المصدر / فلسطين أون لاين