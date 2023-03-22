الأوقاف تعلن إحياء صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا في عدد 30 مسجدًا.. تعرَّف إليهم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إحياء صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا في عدد 30 مسجدًا مركزيًّا على مستوى محافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "تم اختيار عدد من المساجد المركزية للقيام بجزء من القرآن الكريم يوميًّا في صلاة التراويح؛ تلبيةً لرغبة المُصلّين، وتم تعيين أئمة لهذا الأمر".

ونبّهت بأنها أعلنت عن أئمة التراويح في المساجد، وأسماؤهم متوفرة على تطبيق مسجدي، الذي أطلقته الوزارة على الرابط الآتي: https://cutt.ly/rSQzt9K ، مشيرةً إلى أنها وفّرت جملة من الخدمات على التطبيق؛ لمعرفة أئمَّة التراويح والمساجد القريبة.

المساجد التي ستُحيي صلاة التراويح بجزء كامل يوميًّا:





المصدر / فلسطين أون لاين