"حماس": عزل الاحتلال لقيادات الأسرى لن يثنيهم عن المضي في نضالهم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إقدام سلطات الاحتلال على عزل قياداتٍ أسرى من أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ونقلهم إلى جهة غير معلومة؛ هو محاولة يائسة للضغط على أسرانا الأبطال، لثنيهم عن المُضيّ في خطواتهم النضالية التي بدأت قبل سبعةٍ وثلاثين يوماً، وصولاً إلى إطلاقهم (معركة بركان الحرية أو الشهادة)، ردّاً على الانتهاكات والإجراءات الإجرامية بحقّهم من قبل إدارة السجون والمدعو بن غفير.

وأضافت الحركة في بيان لها، وصل نسخة عنه " " اليوم الأربعاء: "إننا إذ نشيد بصمود وإصرار أسرانا الميامين، وهم يسطّرون أبهى صور الوحدة على قاعدة مجابهة الاحتلال وانتهاكاته، متسلّحين بإرادتهم الحرّة، في وجه آلة القمع الوحشية؛ فإننا نؤكّد دعمنا الكامل لحراك الأسرى في سجون الاحتلال".

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وشدَّدت "حماس"، في بيانها، على أنها لن تخذل "أسرانا الأبطال، وسنبقى على عهدنا لهم بأن تبقى قضيتهم العادلة على رأس أولويات شعبنا ومقاومتنا الباسلة حتى تحرير آخر أسير وأسيرة من سجون الاحتلال الفاشي".

وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قامت صباح اليوم الأربعاء، بنقل أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة إلى مكان مجهول، وذلك بعد قرار قيادة الأسرى خوض إضراب الحرية أو الشهادة.

وحذّرت وزارة الأسرى والمحرّرين من إجراءات الاحتلال تجاه الحركة الأسيرة، وحمَّلت حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين