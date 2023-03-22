مقتل شخص وإنقاذ 7 آخرين في انهيار مبنى في العاصمة القطرية

قتل شخص وأنقذ 7 آخرين، في انهيار مبنى اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق السلطات القطرية، يستمر البحث وسط الحطام عن ناجين.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن إنإالمبنى المنهار مكون من أربعة طوابق ويقع في حي بن درهم، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ عثروا على سبعة ناجين، وقتيل واحد داخل المبنى.

ولم تعرض الوزارة تفسيرا على الفور لانهيار المبنى.

وسمع في مقاطع مصورة صوت صافرات سيارات عقب الانهيار، مع سقوط جزء من المبنى على مبنى آخر مجاور.

وطوق الدفاع المدني والشرطة موقع الانهيار الذي وقع في الساعة الثامنة صباحا، مع العديد من سيارات الاسعاف وحفار، فيما وطلب من السكان الاخلاء حفاظا على سلامتهم.

المصدر / وكالات