فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

قوات الاحتلال تختطف شابّاً بعد إطلاق النار عليه في مدينة نابلس

خاطر: رؤية الياسين بدأت قواعد متينة وغدت مقاومين يملؤون الآفاق

"حماس": عزل الاحتلال لقيادات الأسرى لن يثنيهم عن المضي في نضالهم

مقتل شخص وإنقاذ 7 آخرين في انهيار مبنى في العاصمة القطرية

"المالية" تعلن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يناير

"بحر" يهنّئ رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بحلول رمضان

البرلمان الأردني يُصوّت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال

الاحتلال يقتحم حي "باب حطة" المقدسي ويزيل زينة رمضان

"كتلة النجاح" تدعو للمشاركة في حفل "درب الياسين" اليوم الأربعاء

"بحر" يهنّئ رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بحلول رمضان

22 مارس 2023 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
...
أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي (أرشيف)

أبرق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، إلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية، مهنّئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال بحر خلال برقياته، التي أرسلها اليوم الأربعاء :"نهنّئكم ونهنّئ أبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على شعبنا وأمتنا.

اقرأ أيضاً: "سنفطر في القدس".. حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

وأكد على ضرورة استمرار الدعم بكل أشكاله للشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن مقدَّسات الأمَّة، خاصة في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية بحق الأرض والإنسان والمسجد الأقصى.

ودعا أن يمنَّ الله على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، بالنصر والتمكين وقد تحرّر الأسرى والمسرى من دنس الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهر رمضان #البرلمانات العربية والإسلامية #حلول رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة