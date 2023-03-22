"بحر" يهنّئ رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بحلول رمضان

أبرق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، إلى رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية، مهنّئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال بحر خلال برقياته، التي أرسلها اليوم الأربعاء :"نهنّئكم ونهنّئ أبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على شعبنا وأمتنا.

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وأكد على ضرورة استمرار الدعم بكل أشكاله للشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن مقدَّسات الأمَّة، خاصة في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية بحق الأرض والإنسان والمسجد الأقصى.

ودعا أن يمنَّ الله على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، بالنصر والتمكين وقد تحرّر الأسرى والمسرى من دنس الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين