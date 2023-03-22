البرلمان الأردني يُصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام أردنية، ظهر يوم الأربعاء 22 مارس 2023، عن تصويت البرلمان الأردني بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية استخدام وزير المالية في الحكومة الفاشية المتطرفة بتسئليل سموتريتش خريطة تضم حدود الأردن وفلسطين، يزعم أنها حدود دولته احتلالية.

وطالب مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بطرد سفير الاحتلال من عمان، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة اليوم: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية الاحتلال لخريطة ما يسمى (إسرائيل) تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

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وأضاف: إن "هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويُشكل خرقًا لمعاهدة التسوية بين الأردن والاحتلال الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية".

المصدر / فلسطين أون لاين