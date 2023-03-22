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الأسير محمد شواهنة من جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

22 مارس 2023 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير محمد فوزي أسعد مرعي شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية: أن "قوات الاحتلال اعتقلت الأسير شواهنة عام 2002، ولم يتجاوز عمره حينها 18 عامًا، ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة، حيث استمر التحقيق معه لستة أشهر، وبعد سنتين من اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة 22 سنة.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبَّد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #الأسير محمد شواهنة

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