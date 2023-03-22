الاحتلال يعترض طائرة مسيَّرة في أجواء رفح الشرقية

أفادت مصادر محلية، وإعلامية، باعتراض الاحتلال الإسرائيلي طائرة مسيَّرة في أجواء مدينة رفح الشرقية، جنوبي القطاع.

ووفق الإعلام العبري، فقد أطلقت منظومة القبة الحديدية المتمركزة شرق رفح صاروخين باتجاه جسم طائرة في المناطق الشرقية لرفح.

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وأكدت مصادر محلية سماع أصوات انفجارات كبيرة، وسط تحليق مكثّف للطائرات الحربية والاستطلاعية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن جيش الاحتلال، تفعيله لنظام القبة الحديدية، على حدود قطاع غزة، وذلك مع حدث المسيَّرة، والتي لوحظ أنها على وشك اختراق أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت "إذاعة الجيش": نجحت القبة الحديدية في اعتراض الطائرة فوق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين