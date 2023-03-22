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إعلان توظيف صادر عن شركة Trust Door - ترست بمدينة غزة

22 مارس 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

شركة Trust Door - ترست دور هي أحدث وأرقى وأفخم معرض متخصص في عالم الأبواب والنوافذ الحديثة والمتطورة ومستلزماتها .

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة Trust Door - ترست بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل ضمن طاقم الشركة .

شروط التسجيل :

-  إجادة عالية على استخدام برنامج الأصيل.

-  حاصلة علي شهادة المحاسبة.

-  معرفة في البرامج المحاسبية وخاصة برنامج الاصيل.

-  حاصلة علي شهادة الرخصة الدولية ICDL.

-  خبرة لاتقل عن عامين في المحاسبة والعمل المخزني.

-  القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

-  القدرة علي التواصل مع الزبائن والموردين.

طريقة التسجيل :

- للتقديم من خلال ارسال السيرة الذاتية  من خلال الواتس آب رقم :

00972599157551

- العنوان: مدينة غزة - مقابل هدايانا مول - عمارة النخيل - بجوار أحذية الحايك .

 

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