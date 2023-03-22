شركة Trust Door - ترست دور هي أحدث وأرقى وأفخم معرض متخصص في عالم الأبواب والنوافذ الحديثة والمتطورة ومستلزماتها .

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة Trust Door - ترست بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل ضمن طاقم الشركة .

شروط التسجيل :

- إجادة عالية على استخدام برنامج الأصيل.

- حاصلة علي شهادة المحاسبة.

- معرفة في البرامج المحاسبية وخاصة برنامج الاصيل.

- حاصلة علي شهادة الرخصة الدولية ICDL.

- خبرة لاتقل عن عامين في المحاسبة والعمل المخزني.

- القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

- القدرة علي التواصل مع الزبائن والموردين.

طريقة التسجيل :

- للتقديم من خلال ارسال السيرة الذاتية من خلال الواتس آب رقم :

00972599157551

- العنوان: مدينة غزة - مقابل هدايانا مول - عمارة النخيل - بجوار أحذية الحايك .