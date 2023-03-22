شركة Trust Door - ترست دور هي أحدث وأرقى وأفخم معرض متخصص في عالم الأبواب والنوافذ الحديثة والمتطورة ومستلزماتها .
وصل إعلان توظيف صادر عن شركة Trust Door - ترست بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة محاسب للعمل ضمن طاقم الشركة .
شروط التسجيل :
- إجادة عالية على استخدام برنامج الأصيل.
- حاصلة علي شهادة المحاسبة.
- معرفة في البرامج المحاسبية وخاصة برنامج الاصيل.
- حاصلة علي شهادة الرخصة الدولية ICDL.
- خبرة لاتقل عن عامين في المحاسبة والعمل المخزني.
- القدرة علي تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.
- القدرة علي التواصل مع الزبائن والموردين.
طريقة التسجيل :
- للتقديم من خلال ارسال السيرة الذاتية من خلال الواتس آب رقم :
00972599157551
- العنوان: مدينة غزة - مقابل هدايانا مول - عمارة النخيل - بجوار أحذية الحايك .