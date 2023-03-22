فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الوطني الإسلامي" يوزّع 14% من الأرباح على المساهمين

زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب مصر

"سنفطر في القدس".. حملة لتعزيز الرباط في الأقصى خلال شهر رمضان

إعلان توظيف صادر عن شركة Trust Door - ترست بمدينة غزة

غزة.. وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غدًا الخميس

مراصد فلكية تنشر أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ

في ذكرى استشهاده.. "حماس": ماضون على درب الياسين ومسيرته

الاحتلال ينقل أعضاء لجنة طوارئ الحركة الأسيرة لمكان مجهول

"الزراعة" تنفي فرض رسوم جديدة على الفواكه والأسماك

22 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

مراصد فلكية تنشر أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ

22 مارس 2023 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
...

نشرت مراصد ومراكز فلكية دولية أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك (رمضان 1444هـ).

المراصد صوّرت الهلال قبل قليل من صباح اليوم الأربعاء، في عدد من الأماكن.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، دعا المواطنين إلى تحرّي هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.

اقرأ أيضًا: من هي الدول التي لم تعلن حتى اللحظة عن أول أيام رمضان؟

وحثّ المفتي في بيان صحفي، الأحد، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته.

ويوم غدٍ الخميس، يبدأ اليوم الأول من شهر رمضان في معظم الدول العربية والإسلامية.

image.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#هلال رمضان #هلال شهر رمضان #رمضان 1444 #مراصد فلكية #أول صورة لهلال رمضان #رمضان 1444 هـ

متعلقات

الأكثر قراءة