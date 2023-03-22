مراصد فلكية تنشر أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ

نشرت مراصد ومراكز فلكية دولية أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك (رمضان 1444هـ).

المراصد صوّرت الهلال قبل قليل من صباح اليوم الأربعاء، في عدد من الأماكن.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، دعا المواطنين إلى تحرّي هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.

اقرأ أيضًا: من هي الدول التي لم تعلن حتى اللحظة عن أول أيام رمضان؟

وحثّ المفتي في بيان صحفي، الأحد، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته.

ويوم غدٍ الخميس، يبدأ اليوم الأول من شهر رمضان في معظم الدول العربية والإسلامية.





المصدر / فلسطين أون لاين