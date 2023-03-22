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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة مشدَّدة

22 مارس 2023 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة كالمعتاد.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً. وفي المقابل؛ توالت الدعوات المقدسيّة لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتصدّي لاقتحامات المستوطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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