22 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمّة والمفصلية في ظلال الذاكرة الفلسطينية، والعربية والدولية، يُذكر " " أبرزها في نقاط:

1948 قوات الجهاد المقدّس بقيادة عبد القادر الحسيني تنفذ عمليات جريئة، أدَّت إلى نسف عدد من البنايات في القدس المحتلة، ومقتل 57 يهوديًّا، وجرح 100 آخرين.

قوات الجهاد المقدّس بقيادة عبد القادر الحسيني تنفذ عمليات جريئة، أدَّت إلى نسف عدد من البنايات في القدس المحتلة، ومقتل 57 يهوديًّا، وجرح 100 آخرين. 1958 إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة.

إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وقيام دولة الجمهورية العربية المتحدة. 1969 تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 1972 الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولّى مقاليد الحكم في دولة قطر.

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يتولّى مقاليد الحكم في دولة قطر. 2004 مصرع 9 مســتوطنين في عملية استشهادية بمدينة القدس تبنّتها كتائب شهداء الأقصى.

مصرع 9 مســتوطنين في عملية استشهادية بمدينة القدس تبنّتها كتائب شهداء الأقصى. 2004 اغتيال شيخ المجاهدين الإمام أحمد ياسين مؤسس حركة " حماس" في غارة صهيونية، بعد خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، وبرفقته ثلّة من الشهداء منهم الشهيد القسامي مؤمن نجل د. إبراهيم اليازوري أحد مؤسسي حماس.

اغتيال شيخ المجاهدين الإمام مؤسس حركة " في غارة صهيونية، بعد خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر، وبرفقته ثلّة من الشهداء منهم الشهيد القسامي مؤمن نجل د. إبراهيم اليازوري أحد مؤسسي حماس. 2006 مسلحون يغتالون مراسلة قناة العربية أطوار بهجت في العراق.

المصدر / فلسطين أون لاين