تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مارس

توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيّاً إلى صاف ربيعيًّا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس 23 مارس

وغدًا الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم ربيعيًّا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة 24 مارس

ويكون الجو الجمعة، غائمًا جزئيًّا إلى غائم ربيعيًّا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها العام بحدود درجتين مئويتين ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات متفرّقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم السبت 25 مارس

والسبت المقبل، تتأثر فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرّقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين