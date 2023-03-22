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قصف إسرائيلي يستهدف مطاري حلب والنيرب

22 مارس 2023 . الساعة 05:30 بتوقيت القدس
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تعرّض مطارا حلب الدولي والنيرب في حلب شمالي سوريا فجر اليوم الأربعاء لقصف صاروخي إسرائيلي، حسب ما أفادت به مصادر محلية سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أنَّ 5 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطارين.

وقالت وزارة الدفاع السورية إنَّ الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار حلب الدولي ألحقت به أضرارًا.

كما أشار التلفزيون السوري الرسمي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إلى سماع دوي انفجارات في مدينة حلب ومحيطها.

وقبل أسبوعين، استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مطار حلب الدولي، وأدَّت إلى خروجه عن الخدمة. وقالت مصادر في المعارضة السورية حينها إن قصفا إسرائيليًّا استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في حلب ومحيطها.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، شنَّت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وامتدّت هذه الغارات منذ العام الماضي إلى مطاري دمشق وحلب الدوليّين، وأدَّت إلى توقف تشغيلهما في بعض الأحيان.

المصدر / وكالات
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