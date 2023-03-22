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"أيسر" تعلن عن دراجتها الكهربائية الجديدة

22 مارس 2023 . الساعة 05:03 بتوقيت القدس
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الدراجة الكهربائية

تخطط شركة Acer لصناعة أجهزة الكمبيوتر للدخول في سوق الدراجات الإلكترونية بدراجتها الخفيفة "ebii".

وأعلنت الشركة عن الدراجة، إنها تخطط لجعلها مرتبطة بتطبيق يمكن تحميله على أجهزة الهاتف الجوال.

وامتدح الموقع تصميم الدراجة، التي تحمل "انحناءات جذابة وتصميما أنيقا"، حيث يحمل الجزء المركزي منها صندوق التحكم والبطارية والمصباح الأمامي.

وتقول الشركة إن البطارية يمكن استخدامها كمستودع احتياطي للطاقة لشحن الهواتف المحمولة.

ويزيد وزن الدراجة قليلا عن 16 كيلوغرام، بما فيها البطارية، لهذا فهي تعتبر خفيفة الوزن نسبيا، لكنها لن تكون خيارا محببا للدراجين الذين يزيد طولهم عن 185 سنتمتر.

وتبلغ سرعتها القصوى 15 ميلا في الساعة مع مدى شحن يصل إلى 68 ميلا.

وتدعي شركة أيسر إن تطبيق ebii "[يتكيف] مع قوة دواسة الراكب، وظروف الركوب ويمكنه التعلم بمرور الوقت للحصول على تجربة أكثر تخصيصا".

تستخدم ebii أيضا التطبيق على الهاتف للقفل والتشغيل، وتحتوي شريحة تحديد مواقع GPS و"شاشة LED ذكية" لإظهار مستوى البطارية ومدى التشغيل المتبقي".

المصدر / وكالات
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