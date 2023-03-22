مدرب الارجنتين يقول كلمته بشأن استمرار ميسي مع المنتخب

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني، الثلاثاء، إن القائد ليونيل ميسي مستمر في الدفاع عن ألوان بطل العالم "حتى يقول عكس ذلك".

وقال سكالوني عن صانع ألعابه البالغ من العمر 35 عامًا وخاض 172 مباراة دولية، قبل يومين من المباراة الدولية الودية ضد بنما في بوينس آيرس، الأولى منذ الفوز بلقب مونديال قطر: "ميسي سيستمر في المجيء (للدفاع عن ألوان الأرجنتين) حتى يقول غير ذلك. أراه سعيدًا داخل الملعب وداخل المنتخب".

وأوضح سكالوني الذي تم تمديد عقده حتى عام 2026، أن هدف مجموعته هو "الاستمرار في اللعب على المستوى نفسه. يمكن أن نفوز، يمكن أن نخسر، لكن يجب أن نكون منتخبا يصعب الفوز عليه الآن سيكون الأم رأصعب من أي وقت مضى، لأن جميع المنتخبات ستريد هزيمتنا".

وحذَّر سكالوني لاعبيه المتوجين باللقب العالمي من محاولة الشعور بالارتياح، مؤكدًا أن "هناك مرحلة جديدة تبدأ، وأن الملعب هو الذي يتحدث، وأن لا أحد سيتمتع بميزة كونه بطلا للعالم".

وأضاف "هناك شباب يبرزون نعتقد أنهم سيكونون قادرين على اللعب على مستوى عالٍ جدا".

وستكون المباراتان أمام بنما المتواضعة الخميس ثم كوراساو الثلاثاء المقبل، فرصة للمنتخب الأرجنتيني للاحتفال باللقب أمام جماهيره.

وأصر على أن "ارتداء القميص الأرجنتيني لا يسمح لنا بتقديم أي شيء آخر غير الحد الأقصى".

سكالوني ردا على أسئلة الصحفيين بخصوص "أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ" بين أبطال العالم في قطر و1978 في الارجنتين و1986 بقيادة دييغو مارادونا في المكسيك: "هذا هراء. لا يهمني معرفة المنتخب الأفضل. الثلاثة جيدون. الثلاثة أبطال العالم".

المصدر / وكالات