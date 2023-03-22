الاحتلال يهدد قادة الحركة الأسيرة المشاركين في الإضراب

هددت ما تسمي "مصلحة السجون الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، الأسرى الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام" قيادة لجنة الطوارئ العليا " اتخاذ إجراءات بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى:" إنّ مصلحة سجون الاحتلال توعدت الأسرى الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام بتنفيذ إجراءات بحقهم وصفتها بـ "التأديبية" بالتزامن مع تهديدات الاحتلال، أكد الأسرى أعلى أنّ معركتهم الكبرى قد بدأت وسيواصلونها بكل عزم وإيمان".

وذكر نادي الأسير، أنّ هذه التهديدات متوقعة، وهي جزء من سياسات الاحتلال ضد أسرانا، ومع ذلك فإن الأسرى ومن كافة الفصائل وعلى قاعدة الوحدة، سيخوضون معركتهم تحت شعار (بركان الحرية أو الشهادة).

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، بدء قادة الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، داعية جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع حملة إسناد لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين