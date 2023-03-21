4 قتلى جراء زلزال ضرب الهند وباكستان وأفغانستان

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر الزلزال الذي ضرب أجزاء من أفغانستان وباكستان والهند، مساء الثلاثاء.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال بلغت شدته 6.5 درجات على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة جرم شمال شرقي أفغانستان.

فيما قدر المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان في البداية قوة الزلزال بـ 7.7 درجات، قبل أن تعدلها إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إلى 6.8.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية إن الزلزال كان مركزه في أفغانستان وطاجيكستان والمناطق الحدودية مع باكستان.

وأفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية بأن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات، معظمهم في خيبر بختونخوا، حيث دمر الزلزال عشرات المنازل وتسبب في انهيارات أرضية في عدة مناطق جبلية.

وشعر السكان بالزلزال في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، ومدن روالبندي، ولاهور وكويتا وسارغودا وميانوالي، وبيشاور، وكوهات وسوات وتشيترال ودير وشانغلا ومقاطعات أخرى في أقاليم البنجاب (شمال شرق) وبلوشستان (جنوب غرب) وخيبر بختنخوا (شمال غرب)، بحسب هيئة إدارة الكوارث الوطنية ووسائل إعلام محلية.

كما شعر بالزلزال سكان مناطق ميربور وكوتلي ومقاطعات أخرى في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير المتنازع عليها.

كما هز الزلزال أجزاء من الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير وشعر به السكان في الأجزاء الشمالية للهند ، بما في ذلك العاصمة نيودلهي.

وقال ديباك شارما، أحد سكان دلهي: "بدأ سريري يهتز فجأة حتى أدركت أنه كان زلزالًا قويًا. هرع جميع أفراد عائلتنا إلى الخارج في لمح البصر. كان الأمر مخيفًا".

وأظهر عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يهرعون إلى الطرق وإلى أماكن مفتوحة بعد الزلزال.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية في الهند وأفغانستان.

المصدر / الأناضول