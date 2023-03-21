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بالصور الفدائي يغادر إلى المنامة لمواجهة البحرين

21 مارس 2023 . الساعة 22:06 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

يغادر وفد المنتخب الوطني العاصمة الأردنية عمان بعد انتهاء المعسكر التدريبي، لمواجهة المنتخب البحريني في مباراة تجريبية تجمعهما يوم السبت القادم.

وأنهى الفدائي تدريباته التي أقيمت في عمان على مدار أسبوع، قبل المغادرة للعاصمة البحرينية المنامة والتي تحتضن مباراته التجريبية الأولى في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر العام القادم.

وشهد المران الأخير للمنتخب التحاق أربعة لاعبين محترفين بالمعسكر هم جوناثان سورية وإسلام البطران والحارس عمر قدورة وسمير معروف.

ووجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الدعوة لـ23 لاعبا هم:  حراسة المرمى رامي حمادي، براء خروب، عمر قدورة.

الدفاع: ميشيل تيرمانيني، المهدي عيسى، مصعب البطاط، ياسر حمد، محمد صالح، عميد صوافطة، موسى فيراوي، محمد خليل.

الوسط: ساجد الغول، محمد يامين، محمود أبو وردة، محمد باسم، جوناثان سورية، سمير معروف ، عدي خروب، سامر الجندي.

الهجوم: محمود وادي، تامر صيام، إسلام البطران، وجدي نبهان.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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