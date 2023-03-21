6 أندية ترفض إقامة بطولة كأس غزة

وائل الحلبي:

أبدت ستة أندية رفضها اقامة بطولة كأس غزة في شهر مايو القادم، في ظل رحيل العديد من اللاعبين والمدربين عن فرقهم بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز.

ورفضت أندية شباب جباليا واتحاد خانيونس واتحاد بيت حانون والشجاعية والشاطئ والصداقة، قرار الاتحاد بإقامة البطولة في ظل عدم الاعلان عنها في وقت مبكر من الموسم الموسم.

وتجري الأندية مساعي حثيثة لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار نهائي وابلاغ اتحاد الكرة فيه، خاصة وأن الموعد المحدد للبطولة سيزيد من التكاليف على الأندية بعد فترة التوقف في شهر رمضان المبارك.

وكشف مصدر مسؤول لـ:"فلسطين" أن الأيام القادمة ستشهد اجتماع لأندية الدرجة الممتازة والأولى لتحديد موقفها من المشاركة في البطولة، حيث تتجه غالبية الأندية للاعتذار عنها رغم أن مشاركة فرق الممتازة والأولى في البطولة تعتبر إجبارية.

وأوضح المصدر أن الأندية دخلت في حالة من الركود قبل نهاية بطولة الدوري وزادت هذه الحالة في الأيام الأخيرة، قبل أن يعلن العديد من اللاعبين والمدربين انتقالهم لفرق أخرى وهذا ما سيجعل هناك تضارب في المصالح.

واشترط اتحاد كرة القدم أن تخوض الفرق مباريات الكأس باللاعبين المسجلين بالموسم 2022/2023، مما يجعل جميع اللاعبين الراحلين عن فرقهم مجبرين للعودة واللعب معهم في بطولة الكأس حال إقامتها.

المصدر / فلسطين أون لاين