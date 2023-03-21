الاحتلال يمدد اعتقال أبو خديجة للمرة الثالثة

وائل الحلبي:

مددت محكمة الاحتلال اعتقال أحمد أبو خديجة لاعب فريق جبل المكبر للمرة الثالثة على التوالي منذ اعتقاله في الثالث من مارس الحالي.

وقالت عائلة اللاعب أبو خديجة أن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال أبو خديجة لـ8 أيام، لتكون المرة الثالثة التي يمدد فيها اعتقال لاعب المكبر والبيرة السابق دون أن يتم توجيه اتهام.

وأفادت عائلة أبو خديجة أن المحكمة عقدت الجلسة الأخيرة بشكل مغلق ولم يحضر سوى محامي اللاعب، ليتم تجديد اعتقاله لثمانية أيام جديدة بخلاف التجديد السابق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو خديجة أثناء عودته إلى منزله عقب تتويج فريقه جبل المكبر بلقب دوري المحترفين، بفوزه على وادي النيص في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الخضر.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته المستمرة بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين، حيث شهدت العديد من المباريات في الموسم الماضي القاء الاحتلال قنابل الغاز على الملاعب المقامة فيها، إلى جانب تكراره اعتقال وتوقيف اللاعبين مثلما حدث مع فريق بلاطة والذي مُنع من العودة لمدينة نابلس عقب مباراته أمام شباب الخليل، بالإضافة لاستهداف اللاعبين والذي كان أخرهم الشهيدين أحمد دراغمة لاعب فريق ثقافي طولكرم وعز الدين صلاحات لاعب فريق اتحاد الشرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين