فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أديبايور يعلن اعتزاله كرة القدم

الاحتلال يمدد اعتقال أبو خديجة للمرة الثالثة

وقفة تضامنية بغزة مع الأسرى في سجون الاحتلال

الكشف عن مصير البهداري بعد العودة إلى غزة

علامات تشير إلى احتمال الإصابة بفقر الدم!

موقف ميدو من تدريب نادي الزمالك

القوى الوطنية والإسلامية: عودة المستوطنين لمستوطنات شمال الضفة إعلان حرب على شعبنا

من هي الدول التي لم تعلن حتى اللحظة عن أول أيام رمضان؟

زعارير: على شعبنا بكل مكوناته الوقوف مع قضية الأسرى

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب أفغانستان وباكستان

بالصور وقفة تضامنية بغزة مع الأسرى في سجون الاحتلال

21 مارس 2023 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
...

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد دعت جماهير شعبنا في غزة والضفة والقدس المحتلتين، للخروج بمسيرات غاضبة دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، تزامنًا مع استمرار خطواتهم النضالية في مواجهة الحرب التي يشنها المتطرف "بن غفير"، عليهم.

اقرأ أيضًا: دعوات للمشاركة بمسيرات غضب يوم غدٍ الثلاثاء في الضفة وغزة دعمًا للأسرى

WhatsApp Image 2023-03-21 at 8.29.42 PM.jpeg
 

WhatsApp Image 2023-03-21 at 8.29.43 PM.jpeg
 

WhatsApp Image 2023-03-21 at 8.29.39 PM.jpeg
 

WhatsApp Image 2023-03-21 at 8.29.38 PM.jpeg
 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الأسرى #إضراب #الصليب الأحمر

متعلقات

الأكثر قراءة