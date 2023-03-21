وقفة تضامنية بغزة مع الأسرى في سجون الاحتلال

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية، قد دعت جماهير شعبنا في غزة والضفة والقدس المحتلتين، للخروج بمسيرات غاضبة دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، تزامنًا مع استمرار خطواتهم النضالية في مواجهة الحرب التي يشنها المتطرف "بن غفير"، عليهم.

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المصدر / وكالات