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موقف ميدو من تدريب نادي الزمالك

21 مارس 2023 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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موقف ميدو من تدريب نادي الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تلقيه عرضاً للعمل داخل أروقة "القلعة البيضاء" خلال الساعات القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه رفض الأمر جملة وتفصيلاً.

ومن المتوقع أن يعلن الزمالك إقالة البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا من منصب المدير الفني للفريق في الساعات القليلة المقبلة، بعد تراجع المستوى والنتائج على كافة الأصعدة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر إذاعة "ميغا إف إم" إنه يتشرف دائماً بإدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لتولي أي منصب داخل نادي الزمالك، لافتاً إلى أنه رفض عرضاً خلال اليومين الماضيين، دون الكشف عن تفاصيله.

وعن سر رفضه قال: "أبلغت مسؤولي الزمالك أنني لست الرجل المناسب في المرحلة الحالية، وقدمت لهم اقتراحات قد تفيد في إنقاذ فريق الكرة القدم مستقبلاً".

وفسّر بقوله "الزمالك بحاجة إلى مدير رياضي أجنبي يمتلك خبرات كبيرة، قدمت بعض السير الذاتية لأشخاص على استعداد للعمل داخل النادي في الفترة المقبلة، أنا بدوري لا أجيد العمل في هذا المنصب".

اقرأ المزيدوتابع "الأفضل بالنسبة للزمالك هو التفكير أولاً في استقدام مدير رياضي، وهو أمر يزيد أهمية عن المدرب الأجنبي من وجهة نظري، لأن النادي يمتلك كفاءات تدريبية كبيرة بين أبنائه، وهم قادرون على تحمل المسؤولية بشكل كبير".

وخسر الزمالك لقب السوبر المحلي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على يد الأهلي، وخرج من كأس مصر أمام بيراميدز بالدور نصف النهائي، كما ودّع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات تحت قيادة فيريرا، وتراجع للمركز الخامس في ترتيب الدوري المصري.

المصدر / وكالات
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#الدوري المصري #نادي الزمالك #ميدو

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