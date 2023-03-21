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من هي الدول التي لم تعلن حتى اللحظة عن أول أيام رمضان؟

21 مارس 2023 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية بينها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات والعراق وفلسطين أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون بعد غدٍ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار.

 وقالت المحكمة العليا في السعودية إنّ يوم غد الأربعاء الموافق 22 مارس/آذار 2023 هو المُكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444هـ.

فيما لم تُعلن الدول التالية حتى اللحظة عن أول أيام رمضان، وهي: ليبيا وتركيا وموريتانيا وماليزيا وأندونيسيا والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتي والسودان.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#رمضان #شعبان #صيام رمضان

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