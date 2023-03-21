من هي الدول التي لم تعلن حتى اللحظة عن أول أيام رمضان؟

أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية بينها السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات والعراق وفلسطين أنّ أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون بعد غدٍ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار.

وقالت المحكمة العليا في السعودية إنّ يوم غد الأربعاء الموافق 22 مارس/آذار 2023 هو المُكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444هـ.

فيما لم تُعلن الدول التالية حتى اللحظة عن أول أيام رمضان، وهي: ليبيا وتركيا وموريتانيا وماليزيا وأندونيسيا والمغرب والجزائر وتونس وجيبوتي والسودان.

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المصدر / فلسطين أون لاين