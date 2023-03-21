إبراهيموفيتش يطمح للمشاركة في كأس أوروبا بعمر 42 عامًا

قال المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الثلاثاء إنه يأمل في خوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم العام المقبل في ألمانيا، ليصبح اللاعب الأكبر الذي يخوض هذا التحدي في سن الـ 42 عامًا.

وصرّح مهاجم ميلان الإيطالي خلال مؤتمر صحافي "إذا شعرت أنني بحالة جيدة وتم اختياري من قِبل المدرب، فسوف أساعده والفريق والبلاد وسأبذل قصارى جهدي".

وأضاف إبرا الذي يشتهر بتصريحاته اللاذعة وبجنون العظمة: "في عمري، لا يمكن التفكير بالمستقبل لكن تفكر بالحاضر، حتى لو كنت الماضي والحاضر والمستقبل".

وفي حال شارك إبراهيموفيتش في واحدة من مباراتي منتخب بلاده المقبلتين أمام بلجيكا الجمعة ثم أذربيجان الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، فسيحطّم الرقم القياسي للحارس الإيطالي دينو زوف الأكبر سنًّا يخوض مباراة في تصفيات الكأس القارية (40 عامًا و90 يومًا في سنة 1983).

وفي سن الـ 41 عامًا، دوّن النجم السويدي العائد إلى صفوف ميلان بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة، اسمه كأكبر المسجلين في تاريخ الـ "سيري أ" في الخسارة أمام أودينيزي 1-3 الأسبوع الماضي.

وأكد إبراهيموفيتش المولود في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1981 أنه يريد الاستمرار "ليُقارَن بالآخرين"، ليس فقط لسنه بل لمستواه "أنا لست هنا من أجل القيام بأعمال جيدة. أنا هنا لألعب ولتحقيق النتائج من خلال أدائي. وآمل في أن أستمر بالقيام بذلك".

وفي حال تمكن من خوض نهائيات كأس أوروبا العام المقبل بعدما فشل في التأهل إلى مونديال قطر نهاية العام الماضي، سيحطم المتحدر من مالمو الرقم القياسي لأكبر لاعب والذي يحمله المجري غابور كيرالي الذي خاض كأس أوروبا 2016 في سن الـ40 عامًا.

وتلعب السويد في المجموعة السادسة تضم بلجيكا والنمسا وإستونيا وأذربيجان. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات.

المصدر / وكالات