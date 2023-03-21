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إبراهيموفيتش يطمح بالمشاركة في كأس أوروبا بعمر 42 عاماً

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إبراهيموفيتش يطمح بالمشاركة في كأس أوروبا بعمر 42 عاماً

21 مارس 2023 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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إبراهيموفيتش يطمح بالمشاركة في كأس العالم بعمر 42 عاماً

قال المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الثلاثاء انه يأمل في خوض نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم العام المقبل في ألمانيا، ليصبح اللاعب الأكبر يخوض هذا التحدي في سن الـ 42 عاماً.

وصرّح مهاجم ميلان الإيطالي خلال مؤتمر صحافي "إذا شعرت أنني بحالة جيدة وتم اختياري من قبل المدرب، فسوف أساعده والفريق والبلاد وسأبذل قصارى جهدي".

وأضاف إبرا الذي يشتهر بتصريحاته اللاذعة وبجنون العظمة "في عمري، لا يمكن التفكير بـ +المستقبل+ لكن تفكر بـ +الحاضر+، حتى لو كنت الماضي والحاضر والمستقبل".

وفي حال شارك إبراهيموفيتش في واحدة من مباراتي منتخب بلاده المقبلتين أمام بلجيكا الجمعة ثم أذربيجان الإثنين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، فسيحطّم الرقم القياسي للحارس الإيطالي دينو زوف الأكبر سناً يخوض مباراة في تصفيات الكأس القارية (40 عاماً و90 يوماً في سنة 1983).

وفي سن الـ 41 عاماً، دوّن النجم السويدي العائد إلى صفوف ميلان بعد فترة طويلة من الغياب للاصابة، اسمه كأكبر المسجلين في تاريخ الـ "سيري أ" في الخسارة أمام أودينيزي 1-3 الاسبوع الماضي.

وأكد إبراهيموفيتش المولود في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1981 إنه يريد الاستمرار "ليُقارن بالآخرين"، ليس فقط لسنه بل لمستواه "أنا لست هنا من أجل القيام بأعمال جيدة. أنا هنا لألعب وتحقيق النتائج من خلال أدائي. وآمل في أن أستمر بالقيام بذلك".

وفي حال تمكن من خوض نهائيات كأس أوروبا العام المقبل بعدما فشل في التأهل إلى مونديال قطر نهاية العام الماضي، سيحطم المتحدر من مالمو الرقم القياسي لأكبر لاعب والذي يحمله المجري غابور كيرالي الذي خاض كأس أوروبا 2016 في سن الـ 40 عاماً.

وتلعب السويد في مجموعة سادسة تضم بلجيكا والنمسا واستونيا واذربيجان. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات.

المصدر / وكالات
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#كأس أوروبا #إبراهيموفيتش #منتخب السويد

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