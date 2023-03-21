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الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات في رام الله وسلفيت

21 مارس 2023 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ في قرية رنتيس وبلدة دير بلوط في محافظتي رام الله والبيرة، وسلفيت، بالضفة المحتلة.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود في تصريحات صحفية، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا بوضع اليد على أرضٍ بمساحة 49 دونمًا من أراضي قرية رنتيس في رام الله ودير بلوط بسلفيت، "لأغراض عسكرية" بحسب القرار.

وأشار إلى أن القرار تضمن تجديد وضع اليد على 27.6 دونما، بالإضافة إلى وضع اليد على 21.39 دونمًا جديدًا حتى عام 2027، منوها إلى أن تلك القرارات قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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