تعرف إليها.. أطعمة يُنصح بتناولها في سحور رمضان

نبّهت الأخصائية في التغذية، زهور بنعيني، على ضرورة الانتباه إلى ما يتم تناوله من أطعمة بين وجبتي الإفطار والسحور.

ودعت إلى تناول فاكهتين أو بعض المملحات، بعد الفراغ من صلاة التراويح أو من الأغراض التي تتلو الإفطار، مع الإعراض عن تناول وجبة عشاء كاملة تثقل الجسم وتُعقّد مهمة المعدة.

أما وجبة السحور، فيجب أن تكون غنية بالألياف والبروتينات وبعض الدهون والسكريات.

وضربت مثالًا بكأسين من اليوغورت الطبيعي وحبوب الجرانولا التي تحوي كمية متنوعة من الحبوب كالسمسم وبذور الكتان والقرع ودوار الشمس والفواكه الجافة والشوفان، وهذا كلها عناصر غنية ومفيدة للجسم للاستعداد ليوم كامل من الصوم.

المصدر / وكالات