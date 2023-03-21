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تحديد الفرق المشاركة في كأس غزة 2023 ونظام البطولة

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تحديد الفرق المشاركة في كأس غزة 2023 ونظام البطولة

21 مارس 2023 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي:

أكد اتحاد كرة القدم على أن مشاركة أندية الدرجتين الممتازة والأولى في بطولة كأس غزة 2023، ستكون إجبارية كما جرت العادة في النسخ السابقة من البطولة فيما تشارك فرق الدرجتين الثانية والثالثة بشكل إختياري.

وأعلن الاتحاد إقامة بطولة كأس غزة لعام 2023 بداية شهر مايو المقبل بعد انقطاعها لمدة عامين، حيث أقيمت أخر نسخة للبطولة عام 2020 والتي توج شباب رفح بلقبها.

وخاطب الاتحاد جميع الأندية بمختلف الدرجات حيث من المنتظر أن يتم تحديد نظام أدوار البطولة بناء على عدد الفرق المشاركة من الدرجتين الثانية والثالثة، وتبدأ مشاركة فرق الدرجتين الممتازة والأولى بداية من دور الـ32 حال أقيمت الأدوار التمهيدية.

وأوضح الاتحاد أن جميع الفرق ستلعب بطولة الكأس بقائمة اللاعبين التي خاضت بطولات الدوري بمختلف الدرجات للموسم الحالي 2022/2023، الأمر الذي يجعل الفرق غير قادرة على الاستفادة من خدمات اللاعبين الذين تعاقدت معهم بعد انتهاء بطولة الدوري.

وأضاف اتحاد الكرة أنه سيتم تحديد موعد فتح باب القيد وتسجيل اللاعبين في الانتقالات الصيفية للموسم الرياضي الجديد 2023/2024 بعد انتهاء بطولة الكأس مباشرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اتحاد كرة القدم

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