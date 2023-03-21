طالت 9 آلاف موظف.. أمازون تعلن خطتها لتسريح الموظفين

أعلنت شركة أمازون العملاقة للتجارة عبر الإنترنت عن تسريح 9 آلاف موظف جديد ضمن جولة جديدة للاستغناء عن الموظفين بعدما بدأت الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

اقرأ أيضا: "أمازون" تعلن عن خططها لتسريح 18 ألفاً من موظفيها



وقالت الشركة في بيان إن "الموجة الجديدة استكمال لنظيرتها الأولى في نوفمبر الماضي وشملت 18 ألف موظف ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18 ألفاً".

وأضاف أن "الموجة الحالية ستركز على أقسام الحوسبة السحابية والموارد البشرية والإعلان وخدمات البث على تويتش".

وأشارت إلى أن "قرار تسريح المزيد من الموظفين تم اتخاذه بهدف الاستمرار في خفض التكاليف، في ظل بيئة من عدم اليقين الاقتصادي وعدم اليقين فيما يتعلق بالمستقبل القريب".

وقالت إن "المبادئ التوجيهية لتخطيطنا السنوي كان من المفترض أن تصبح هذه المرة أكثر رشاقة، وبطريقة تسمح لنا بمواصلة الاستثمار في تجربة العملاء على المدى الطويل وهو استثمار نعتقد أنه سيحسن بشكل كبير حياة العملاء وأمازون أيضًا".

ومنذ حوالي أسبوعين، قررت أمازون وقف بناء المرحلة الثانية من مقرها الضخم في ولاية فرجينيا وهي المرحلة التي ينبغي أن تشمل تشييد ثلاثة مبانٍ مكتبية من 22 طابقًا وذلك في ظل أكبر جولة من عمليات التسريح في موقعها.

المصدر / وكالات