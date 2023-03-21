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إصابة هالاند تُبعده عن منتخب النرويج

21 مارس 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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إصابة هالاند تُبعده عن منتخب النرويج

سيغيب المهاجم الغزير إرلينغ هالاند عن مباراتي النروج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن الاتحاد النروجي للعبة الثلاثاء.

واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي خمسة أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الانكليزي ضد لايبزيغ الالماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية "هاتريك" ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت.

وقال الاتحاد النروجي إن ابن الـ22 عامًا غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.

ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله "كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات يوم أمس من الواضح أنه لن يكون جاهزًا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا".

وتبدأ النروج حملتها بمباراتين خارج أرضها ضد إسبانيا في ملقة السبت ومن ثم ضد جورجيا في باتومي الثلاثاء المقبل.

ويقدم هالاند مستويات خارقة هذا الموسم مع ناديه الذي وصل إليه الصيف الماضي وسجل حتى الآن 42 هدفًا في جميع المسابقات ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز (28) ودوري الابطال (10).

المصدر / وكالات
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#هالاند #منتخب النرويج #تصفيات كأس أوروبا 2024

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