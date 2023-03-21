الجامعة العربية: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية تصعيد الاحتقان

أعلنت جامعة الدول العربية، رفضها للتصريحات العنصرية الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش"، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الجامعة حكومة الاحتلال المتطرفة المسئولية الكاملة عن تبعات مثل هذه التصريحات، وغيرها من المواقف الممعنة في التطرف، على الرأي العام في فلسطين والمنطقة العربية، وما تقود إليه من تصعيد للاحتقان وشحنٍ للمشاعر.

وأكدت الجامعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه التفوهات غير المسئولة تُذكي نيران التطرف وتؤجج العنصرية، وتعكس الطبيعة اليمينية المتطرفة للحكومة الحالية وأعضائها.

وشددت على أن إشارة الوزير المذكور لخريطة (إسرائيل) تتضمن المملكة الأردنية الهاشمية هو نوع من العبث الذي يعكس الجهل الكامل بحقائق التاريخ والجغرافيا، كما يمثل استفزازًا صارخًا للمشاعر القومية، وخروجًا على أبسط قواعد العمل السياسي والدبلوماسي.

وأضافت أن تجرؤ المسئول بالاحتلال على تجاوز هذه الخطوط الحمراء من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لتصريحات تتناول تاريخ التواجد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، وهو أمر ولا شك من شأنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشكلٍ خطير.

المصدر / وكالات