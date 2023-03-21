إقالة سامباولي مدرب إشبيلية للمرة الثانية

أعلن نادي إشبيلية، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الاسباني لكرة القدم، الثلاثاء إقالة مدربه الارجنتيني خورخي سامباولي في محاولة للبقاء بين الكبار هذا الموسم.

وجاء في بيان للنادي الاندلسي "أنهى إشبيلية عقد مدربه خورخي سامباولي بعد خسارة الفريق ضد خيتافي (السبت) التي وضعت الفريق مجددًا على مشارف منطقة الهبوط".

وتابع "حقيقة أن الفريق لم ينجح في الخروج من المراكز المتدنية في الجدول منذ تعيينه مدربًا والصورة التي ظهر بها الفريق في المباريات الاخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ هذا القرار، بحثًا عن رد فعل في آخر 12 مرحلة من الدوري".

وعلى عكس السنوات الاخيرة التي كان ينافس فيها إشبيلية دائمًا على مراكز متقدمة، علمًا أنه حل رابعًا في المواسم الثلاثة الاخيرة وتأهل الى دوري أبطال أوروبا، يعاني الأمرّين هذا الموسم.

يحتل المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة على بُعد نقطتين فقط من أول مراكز منطقة الهبوط الذي يحتله فالنسيا.

اكتفى هذا الموسم بسبعة انتصارات، مثلها تعادلات مقابل 12 هزيمة.

وصل سامباولي في تشرين الاول/أكتوبر الماضي خلفًا لخولن لوبيتيغي بعد سبع مراحل على انطلاق الدوري، لكنه فشل في انتشاله من معاناته.

أوروبيًا، وصل في الجولات الثلاث الاخيرة من دور المجموعات لدوري الابطال ولكنه أخفق في قيادة الفريق الى ثمن النهائي (تعادل وخسارة وفوز) وتأهل الى الدوري الاوروبي يوروبا ليغ حيث نجح في إزاحة أيندهوفن الهولندي في الملحق المؤهل الى ثمن النهائي ومن ثم فنربهتشة التركي.

لكن تنتظره مهمة أصعب في ربع النهائي حيث أوقعته القرعة مع مانشستر يونايتد، علمًا أن الفريق الاندلسي يملك سجلا مميزًا امام خصمه الانكليزي (فوزان وتعادل).

يذكر أن إشبيلية يملك الرقم القياسي في عدد ألقب الدوري الاوروبي (6).

كما أعلن النادي أنه "يأمل الانتهاء من تعيين المدرب الجديد الثلاثاء".

المصدر / وكالات