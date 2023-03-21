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إصابة جنود إسرائيليين في انفجار على الحدود اللبنانية

21 مارس 2023 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من جنود جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في انفجار لغم أرضي في دورية عسكرية عند الحدود مع لبنان، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية.

وأفاد مراسل  قناة المنار اللبنانية، بإصابة 3 جنود، أحدهم بترت ساقه، بانفجار اللغم الأرضي في مركبة "هامفي" أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب.

ونشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق صراخ أحد الجنود بعد بتر ساقه في الانفجار، وأثناء نقله إلى موقع "الراهب" العسكري.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية  أن آليات الاحتلال وجرافاته العسكرية انسحبت من المكان وأوقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد الانفجار.

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#جيش الاحتلال #انفجار لغم #حدود لبنان #لغم أرضي

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