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دعت الى شد الرحال والاعتكاف فيه

حماس تستنكر فرض الاحتلال تصاريح دخول على فئات عمرية للأقصى في رمضان

21 مارس 2023 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
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حماس تستنكر فرض الاحتلال تصاريح دخول على فئات عمرية للأقصى في رمضان

استنكر ت حركة المقاومة الإسلامية حماس فرض القيود التي أعلن عنها جيش الاحتلال بفرضه تصاريح دخول، على فئات عمرية من المصلين الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

واعتبر الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في بيان صحفي وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه  اعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين الطبيعي في العبادة والصلاة في الأقصى، وسياسةً عنصرية وتدخلاً سافراً في شؤون المقدسات الإسلامية.

ودعا حمادة شعبنا الفلسطيني الصامد إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط والاعتكاف فيه طوال شهر رمضان المبارك، والدفاع عنه ضد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، وعدم السماح للاحتلال بفرض إملاءاته وسياساته على قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

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