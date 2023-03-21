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وظيفة شاغرة في شركة يافا للتجارة والسياحة

21 مارس 2023 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن  شركة يافا للتجارة والسياحة بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بسمى ( مساعدة إدارية ) .

شروط التسجيل

1. حاصل على شهادة جامعية في إدارة إنجليزي

2. التعزيز والالتزام بسرية العمل

3. إجادة اللغة الإنجليزية

4. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً

5. القدرة على تحمل ضغط العمل

6. مهارة الاتصال والتواصل

7. يفضل ان يكون من سكان محافظة غزة

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ارسال CV من خلال  أحد البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

- مقر العمل: غزة – المينا بجوار فندق الأمل سابقاً

- بداية العمل: فور التعاقد

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