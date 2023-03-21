وظيفة شاغرة في شركة يافا للتجارة والسياحة

إعلان توظيف صادر عن شركة يافا للتجارة والسياحة بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بسمى ( مساعدة إدارية ) .

شروط التسجيل

1. حاصل على شهادة جامعية في إدارة إنجليزي

2. التعزيز والالتزام بسرية العمل

3. إجادة اللغة الإنجليزية

4. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً

5. القدرة على تحمل ضغط العمل

6. مهارة الاتصال والتواصل

7. يفضل ان يكون من سكان محافظة غزة

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة ارسال CV من خلال أحد البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

- مقر العمل: غزة – المينا بجوار فندق الأمل سابقاً

- بداية العمل: فور التعاقد