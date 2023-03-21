العمل الزراعي يستنكر إغراق الاحتلال لأراضي المزارعين شرق غزة

أدان اتحاد لجان العمل الزراعي قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم أمس الاثنين، تدمير أراضي المزارعين في المنطقة الشرقية لمدينة غزة وذلك من خلال إغراق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية بعد أن فتحت السدود بشكل مقصود ومتعمد مما أدى لإحداث أضرار جسيمة بأراضي المزارعين ومحاصيلهم وممتلكاتهم.

وحمل في بيان صحفي له، الاحتلال الاسرائيلي وحكومته المسؤولية الكاملة عن جميع الخسائر التي لحقت بالمزارعين، قائلاً:" إن من شأن هذه الاعتداءات المتكررة على الأراضي الزراعية أن تؤثر بشكل جدي على واقع الغذاء في قطاع غزة حيث أن المنطقة المستهدفة تمثل جزء رئيسي ومصدر مهم للسلة الغذائية.

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وطالب العمل الزراعي المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية بالعمل الجاد والعاجل لتوفير الحماية للمزارعين وممتلكاتهم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها على المزارعين وأراضيهم واجبارها لدفع التعويضات اللازمة للمتضررين.

وناشد المؤسسات المحلية والدولية للإسراع في يد مد العون والمساندة للمزارعين والأسر المتضررة والوقوف إلى جانبها من أجل تجاوز هذه الفترة الصعبة ودعمهم لإعادة تأهيل أراضيهم وزراعتها من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين