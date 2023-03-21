النائب الغول: تصريحات "سموتريتش"عنصرية وإجرام

أكد النائب في المجلس التشريعي المستشار محمد فرج الغول، أن تصريح وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية المتطرّفة، بتسلئيل سموتريتش العنصرية، بإنكار وجود الشعب الفلسطيني، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في فرنسا ورفعه شعار من النيل للفرات، يكشف وجه الاحتلال النازي والعنصري والاجرامي.

وقال النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية: إن "الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض الحقيقين وهم أصحاب الحق الديني والتاريخي بفلسطين"، مشيراً إلى أنَّ عددًا من الدول دانت تصريحاته ولكن "هذا غير كافٍ" حسب قوله.



وعدَّ الغول تصريحات سموتريتش محاولة "لخداع العالم وتزييف التاريخ وهو إنكار للوجود الفلسطيني فالشعب الفلسطيني موجود منذ الكنعانيين الذين بنوا فلسطين، ففلسطين للفلسطينيين وحدهم وهم موجودون منذ 60 قرنًا قبل الميلاد من قبل وجود الديانة اليهودية".

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وقال: إن "سموتريتش هذا طارئ على الأرض الفلسطينية محتل غاصب مكانه مزابل التاريخ أو أن يعود من حيث أتى، مشيرًا أن فلسطين لن تقبل هذا الاحتلال الطارئ هذا السرطان يجب أن يجتث من جذوره".

ودعا النائب الغول الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم "لاقتلاع هذا السرطان الخطر على السلم والأمن الدوليين"، مؤكداً أن هذه تصريحات تكشف عنصرية هذا الاحتلال الذي يجب أن يقتلع من أرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين