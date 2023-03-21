تواصل الجهود للسيطرة على تسرّب نفطي غرب الكويت

أوضحت شركة نفط الكويت، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل جهودها لإحكام السيطرة التامة على التسرّب النفطي الذي وقع غرب البلاد منذ أمس.

وقالت في بيان لها،:"إن التسرب لا يزال تحت السيطرة، كما أنَّ فِرق الطوارئ موجودة في الموقع وتعمل على مدار الساعة".

أعلنت الكويت أمس، الإثنين، حالة الطوارئ على إثر حدوث تسرب نفطي غرب البلاد، مشيرةً إلى اتباع جميع الإجراءات والضوابط التي تستند إلى أدق المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وأكدت الشركة الحكومية عدم وجود أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة من جرّاء الحادث وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.

وأفادت بأن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي، ولم تتأثر أبدًا في حين تعمل الفِرق المعنية على تأكيد عدم تسرّب أي انبعاثات ضارة وتأكيد الحفاظ على المعايير البيئية المعتمدة بالدولة".

و"نفط الكويت" التي تأسست عام 1934، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وحفر الآبار وتطويرها، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

المصدر / وكالات