الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء 22 مارس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023.

وأوضحت في بيان صحفي، أنَّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (11/2023)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (11/2023).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوّهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأوصت المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشدّدة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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المصدر / فلسطين أون لاين