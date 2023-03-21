النونو: تصريحات "سموتيرتش" تعكس الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الخيار الأمثل في التعامل مع التوجهات السياسية الخطيرة التي أعلنها "الإرهابي سموتريتش" بحق الشعب الفلسطيني، هو المقاومة الشاملة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلّحة.

وقال خلال مقابلة عبر قناة الجزيرة مباشر: إن "تصريحات سموتيرتش تثبت حقيقة وجه الاحتلال الذي بيّنته الحكومة المتطرّفة التي يقودها هؤلاء الإرهابيون، وكنّا حذّرنا منه منذ زمن بعيد".

وطالب النونو الأمتين العربية والإسلامية بالتحرّك الجدّي لمواجهة هذه التصريحات والدفاع عن الحق الفلسطيني، داعياً إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل المواجهة مع "المشروع الصهيوني" الذي يريد حسم الصراع، لاسيما مع فشل مسار التسوية.

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وشدّد على أهمية "توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الحكومة على قاعدة المقاومة الشاملة من جهة، وتحشيد الدول العربية والإسلامية ومحبي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الغاصب، واعتبار هذا الاحتلال وصمة عار في جبين الإنسانية والبشرية".

المصدر / فلسطين أون لاين