ما مدى خطورة تيك توك؟

فاجأ نجاح تيك توك السريع الشركات الأمريكية أكثر من الحكومات الغربية، حيث حاولت شركة "ميتا" (Meta) المالكة لتطبيق فيسبوك طوال أشهر تطوير تطبيقها الخاص، لمواجهة أول تطبيق منافس لها منذ أعوام خارج الولايات المتحدة.

وفي السياق، واجه موقع يوتيوب في البداية وقتًا صعبًا لمواجهة اجتياح تيك توك، وفي صيف 2021 قدم يوتيوب تطبيق "شورتس" (Shorts) الذي يشبه كثيرا تيك توك.

وما زال على موقع تويتر -الذي كان في السابق رائدًا في البث الحي لمقاطع الفيديو عبر تطبيق "بيرسكوب" (Periscope)- تكييف ما يقدّمه ليصبح تصميمه أكثر شبهًا بتيك توك.

استخدام الشباب الأمريكي

ويتردّد أن 70% من الشباب في أميركا يستخدمون تيك توك بالفعل، ومع تزايد استخدام التطبيق تزايدت الأصوات الناقدة، محذّرة من تدفق بيانات المستخدمين إلى الصين.

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ويقول رودغير تروسك -الذي يعمل مع شركة "ويز" (Wiz) الأمنية- إن تطبيق تيك توك "خطير للغاية" بكل تأكيد، مضيفًا أن نفوذ الحكومة الصينية على التطبيق يمثّل مشكلة، وأن "الأحداث التي لا تعجب الدولة الصينية تقع ضحية للرقابة".

وأوضح تروسك أن "معظم محتوى تيك توك لا يمكن أن يتوافق مع الفهم الغربي للكرامة الإنسانية والمساواة وحرية التعبير وحماية الأقليات".

خطر التجسس

وأضاف "على الأقل مقدار حجم خطر التجسس يوازي خطورة النفوذ المستهدف على الرأي العام في المجتمعات الغربية، خاصة قبل الانتخابات".

ولا يرغب تطبيق تيك توك في أن تظل مثل هذه الاتهامات موجهة إليه، ويقول متحدثون باسم التطبيق إنه تتم معالجة بيانات المستخدمين من الولايات المتحدة داخلها، وإن خوادم الدعم توجد في سنغافورة، كما أن تيك توك مستقل عن شركة "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقرًا لها.

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التخوف السياسي

لكن مثل هذه التطمينات لم تترك تأثيرًا كبيرًا لدى السياسيين في واشنطن، وينظر أعضاء الحزب الجمهوري على وجه الخصوص لتيك توك على أنه يتعامل بصورة مباشرة مع الحزب الشيوعي الصيني.

وأصبح الموقف المعادي لتيك توك محور خلاف بالنسبة للجمهوريين، ففي عام 2020 هدّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحظر تيك توك إذا لم تقم شركة "بايت دانس" ببيع التطبيق لشركة "أوراكل" (Oracle) الأميركية.

المصدر / وكالات